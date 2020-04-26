YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta kuru soğan demonstrasyon ekimi yapıldı

Bayburt’ta kuru soğan demonstrasyon ekimi yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 26.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Bayburt’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirildi.Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çiftçilerimizin daha çok kazanç getiren ürünler yetiştirerek gelir seviyelerini yükseltmek, ilimiz şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak ve bölgenin iklim şartlarına uygun yeni çeşitlerin çiftçilerimizin hizmetine sunmak amacıyla, İl Müdürlüğümüz demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirilmiştir.İlimizde yeşil soğan yetiştiriciliği yıllardır yapılmakta olup kuru soğan tarımı ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde, bölgemizin kuru soğan tarımına uygun olduğu tespit edilmiş ve bölgeye uygun çeşit seçimi yapılarak, çiftçilerimize alternatif gelir getirici yeni bir ürün kazandırılmıştır.” denildi.

Bayburt’ta kuru soğan demonstrasyon ekimi yapıldı

Bayburt’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çiftçilerimizin daha çok kazanç getiren ürünler yetiştirerek gelir seviyelerini yükseltmek, ilimiz şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak ve bölgenin iklim şartlarına uygun yeni çeşitlerin çiftçilerimizin hizmetine sunmak amacıyla, İl Müdürlüğümüz demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirilmiştir.
İlimizde yeşil soğan yetiştiriciliği yıllardır yapılmakta olup kuru soğan tarımı ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde, bölgemizin kuru soğan tarımına uygun olduğu tespit edilmiş ve bölgeye uygun çeşit seçimi yapılarak, çiftçilerimize alternatif gelir getirici yeni bir ürün kazandırılmıştır.” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bayburt Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
03:43
Sabah
05:18
Öğle
12:22
İkindi
16:10
Akşam
19:16
Yatsı
20:44

Bayburt Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı

Korona virüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı

Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları yönetimi interaktif olarak toplandı

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları yönetimi interaktif olarak toplandı

Nesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendiler

Nesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.