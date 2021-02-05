YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı

Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı

05.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kara yolu yol ağında bulunan Bayburt - Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı ve Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, " Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
1/

Bayburt Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:38
İkindi
15:23
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Isık Eczanesı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Bayburt’ta kar yağışı altında cuma namazı

Bayburt’ta kar yağışı altında cuma namazı

Başkan Yöney’den kredi ertelemesine yönelik açıklama

Başkan Yöney’den kredi ertelemesine yönelik açıklama

Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor!

Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor!

Rektör Coşkun’dan görevde yükselen ve göreve yeni başlayan akademisyenlere ziyaret

Rektör Coşkun’dan görevde yükselen ve göreve yeni başlayan akademisyenlere ziyaret

Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor

Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor

Bayburt'ta sazıyla aşı vurulmaya giden halk ozanı sağlık çalışanlarına moral verdi

Bayburt'ta sazıyla aşı vurulmaya giden halk ozanı sağlık çalışanlarına moral verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.