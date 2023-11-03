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Bayburt’ta lösemili çocuklar için farkındalık etkinliği

03.11.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Bayburt’ta farkındalık yürüyüşü ve tanıtım programı düzenlendi.

Bayburt’ta lösemili çocuklar için farkındalık etkinliği

Bayburt Valiliği koordinesinde düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri, sabah saatlerinde farkındalık yürüyüşü ile başladı. Vali Yardımcısı Yusuf Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Caddesi’nde başlayıp Taşhan’da sona erdi. Taşhan’da Atatürk İlkokulunun hazırladığı program, açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı. Katılımcılar, tanıtım sergilerini gezdikten sonra lösemili çocuklar için düzenlenen hayır çarşısını ziyaret etti.
Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Valiliğimizin koordinesinde ilimizin güzide kurumları, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okullarımızın desteğiyle Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz farkındalık yürüyüşünün ardından Taşhan’da bu anlamlı etkinlik nedeniyle birlikteyiz. Bu vesileyle Lösemili Çocuklar Haftası’nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Atatürk İlkokulu öğretmenleri ve velileri tarafından lösemili çocuklar için düzenlenen hayır çarşısından elde edilen gelirin, LÖSEV aracılığıyla lösemili çocukların tedavisinde kullanılacağı belirtildi.

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