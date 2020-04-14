Bayburt’ta mantar sezonu başladı

Bayburt’ta bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Uzmanlar bilinmeyen mantarların toplanmamasını, mantarların da sapından kesilerek toplanmasını istedi.

Bayburt’ta doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan “mavi saplı çaşır” mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

Demirözü kırsalda tamamen doğal olarak kendiliğinden büyüyen mantarları bahar çiçeklerinin arasından toplayan Adem Köse, bünyesinde sodyum, potasyum, karbonhidrat ve protein bulunan mantarların geçtiğimiz yıllara göre bu yıl biraz erken olgunlaştığını söyledi.

Köylerinde doğal olarak kızıl mantar, mavi saplı çaşır mantarı ve kuzu göbeği mantarı yetiştiğini kaydeden Köse, “Bu mantarlardan ilk olarak olgunlaşan çaşır mantarıdır. Tam bir protein deposu olan bu mantarın ardından kızıl mantar olgunlaşacak ve daha sonra da kuzu göbeği mantarı olgunlaşacak” dedi.

“Bilmedikleri mantarı toplamasınlar”

Mantar toplarken dikkat edilmesi gereken çok önemli 2 husus olduğunu, bunlardan birincisinin kesinlikle bilinmeyen mantarların toplanamaması ikincisinin de mantarların saplarının kesilerek toplanması olduğunu vurgulayan Adem Köse, “Mantarı bilmeyenlerin toplarken dikkat etmesi gerekiyor. Biliyorum diye zehirli mantar toplayabilirler. Mutlaka bir bilene göstermeleri veya bilen biriyle toplamaları lazım. Doğanın kaliteli mantarından toplanırsa mükemmel bir protein deposudur. Zehirli mantar panzehiri olmayan bir zehirdir. Dikkatli olunması gereklidir” diye konuştu.

Mantarları doğada evlek yada damar diye tabir ettikleri hilal, düz, oval şekillerde bulunan alanlarda topladıklarını ifade eden Köse, “Bıçakla kesip kökünü toprakta bırakıyoruz tekrar üremesi için. Bu konu çok önemli. Mantarı köküyle çektiğiniz zaman tekrar üremesi zor olur. Ama kökünü bırakırsanız daha kolay üreyerek çoğalır” dedi.

Köse, mavi saplı çaşır mantarının en çok toplandıktan sonra evde temizlenip bir süre kaynar suda haşladıktan sonra taze ve kuru soğanla kavrulup içerisine yumurta kırılarak tüketildiğini sözlerine ekledi.

