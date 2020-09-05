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Bayburt’ta maske, mesafe ve hijyen denetimi

BAYBURT HABERLERİ  | 05.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Bayburt’ta korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığının "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Bayburt’ta maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Bayburt’ta maske, mesafe ve hijyen denetimi

Bayburt’ta korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Bayburt’ta maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Uygulama kapsamında polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ettiler. Ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı, uyarılarda bulundu.

Bayburt’ta maske, mesafe ve hijyen denetimi

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