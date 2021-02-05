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Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor!

05.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor!

Bayburt polisinin yaptığı çalışmada bir miktar metamfetamin maddesi ile toz esrar ele geçirilerek 3 şüpheli yakalandı.Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bayburt polisinin yaptığı çalışmada bir miktar metamfetamin maddesi ile toz esrar ele geçirilerek 3 şüpheli yakalandı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 01.02.2021 günü saat 15.50 sıralarında Erzurum yolu uygulama noktasında durdurulan bir araç kontrol edilerek araçta bulunan M.E.D. ve Z.D. isimli şahısların üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi ve bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi.
Ayrıca 02.02.2021 günü saat 15.50 sıralarında Semerciler Caddesi üzerinde durdurulan K.F. isimli şahsın üzerinde yapılan arama sonucu 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.
M.E.D., Z.D. ve K.F. isimli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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