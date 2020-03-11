Bayburt’ta öğrencilere deprem ve yangın eğitimi veriliyor

Bayburt’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimleri devam ediyor.

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü personellerince deprem haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere afet bilinci ile yangın tatbikatı eğitimi verilmeye devam ediliyor. Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "Afet Bilinci Eğitimi" verilmesinin ardından okul bahçesinde yakılan ateşle uygulamalı olarak yangın tatbikatı yapıldı. Olası bir yangında öğrencilerin neler yapması ve nasıl davranmaları konularında ekipler tarafından uygulama alanında anlatıldı.

Öğrencilerin deprem ve yangın konularında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade eden ekipler, "Deprem haftası etkinlikleri kapsamında okullarda öğrencilere deprem ve yangınla ilgili pratik ve uygulamalı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Toplu yaşamların olduğu alanlarda olası yangın ve afetlerde nasıl davranmaları konusunda bilinçlendiriyoruz. Okul bahçesinde uygulama yapabilmek için ateş yakıp olası yangın anında ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz" dediler.



