YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta öğrencilere deprem ve yangın eğitimi veriliyor

Bayburt’ta öğrencilere deprem ve yangın eğitimi veriliyor

BAYBURT HABERLERİ  | 11.03.2020 08:07 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimleri devam ediyor.Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü personellerince deprem haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere afet bilinci ile yangın tatbikatı eğitimi verilmeye devam ediliyor.

Bayburt’ta öğrencilere deprem ve yangın eğitimi veriliyor

Bayburt’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimleri devam ediyor.
Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü personellerince deprem haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere afet bilinci ile yangın tatbikatı eğitimi verilmeye devam ediliyor. Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "Afet Bilinci Eğitimi" verilmesinin ardından okul bahçesinde yakılan ateşle uygulamalı olarak yangın tatbikatı yapıldı. Olası bir yangında öğrencilerin neler yapması ve nasıl davranmaları konularında ekipler tarafından uygulama alanında anlatıldı.
Öğrencilerin deprem ve yangın konularında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade eden ekipler, "Deprem haftası etkinlikleri kapsamında okullarda öğrencilere deprem ve yangınla ilgili pratik ve uygulamalı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Toplu yaşamların olduğu alanlarda olası yangın ve afetlerde nasıl davranmaları konusunda bilinçlendiriyoruz. Okul bahçesinde uygulama yapabilmek için ateş yakıp olası yangın anında ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz" dediler.

Bayburt’ta öğrencilere deprem ve yangın eğitimi veriliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:34
İkindi
15:51
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Bayburt Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayburt Üniversitesinde ‘Ehram ve Afiş Sergisi’ ile ‘Kadın’a Dair’ başlıklı panel düzenlendi

Bayburt Üniversitesinde ‘Ehram ve Afiş Sergisi’ ile ‘Kadın’a Dair’ başlıklı panel düzenlendi

Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclisi üyeleriyle buluştu

Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclisi üyeleriyle buluştu

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.