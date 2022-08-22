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Bayburt'ta örtü yangınında 100 dekar alan zarar gördü

22.08.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta örtü yangınında 100 dekar alan zarar gördü

Bayburt'ta çıkan örtü yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Maden köyünde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangın, çalı ve ağaçların bulunduğu yaklaşık 100 dekar alanda zarara yol açtı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerden bilgi aldı, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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