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Bayburt’ta polis ekipleri denetimlere hız kesmeden devam ediyor

BAYBURT HABERLERİ  | 15.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı denetimlerini artırarak, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına karşı uyarmaya devam ediyor.Maskesi olmayan vatandaşa maske veren polisler, maske takmayanlara da maske takması konusunda uyarılarda bulundu.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı denetimlerini artırarak, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına karşı uyarmaya devam ediyor.
Maskesi olmayan vatandaşa maske veren polisler, maske takmayanlara da maske takması konusunda uyarılarda bulundu. Şehrin merkezinde ekip otosuyla korona virüs kurallarını hatırlatan polisler, "Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüs salgınıyla mücadelede, yeni bir döneme giriyoruz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım, maske takmaya devam edelim, fiziki mesafeyi koruyalım, ellerimizi sık sık yıkayalım, tüm kurallara hassasiyetle uyalım. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" şeklinde vatandaşı uyardı.
Salgın süresince maske dağıtan polisler, Bayburt’ta maske takmanın zorunlu olduğu ve takmayanlara yasal işlem uygulanacağı kararından sonra, maske dağıtımını artırarak, maskesiz vatandaşın mağdur olmamasını sağladı. Polisler, şehrin işlek yerinde, her gün ihtiyaç ve talebe göre 1000 maske dağıtıp, ekip otosuyla anons geçerek vatandaşın salgın sürecinde yanında yer aldı.

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