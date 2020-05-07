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Bayburt’ta pozitif vaka sayısı 40’a düştü

BAYBURT HABERLERİ  | 07.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

Bayburt’ta geçtiğimiz hafta sonu 80’i bulan pozitif vaka sayısı 40’a düştü.

Bayburt’ta pozitif vaka sayısı 40’a düştü

Bayburt’ta geçtiğimiz hafta sonu 80’i bulan pozitif vaka sayısı 40’a düştü. Huzurevinden hastaneye kaldırılan pozitif vakalardan 15’i taburcu olurken, 4’ü hayatını kaybetti.
Bayburt’ta bitme noktasına gerilemişken, Memnune Evsen Huzurevi ve Konursu’da çıkan vakalar sonrası geçtiğimiz hafta 80’i bulan hasta sayısı bugün itibariyle 40’a geriledi. Taburcu olan vatandaşlar arasında mevcut hastaların yanı sıra huzurevinde hayatını devam ettiren yaşlılar ile huzurevi çalışanları da yer alıyor.
Huzurevinden giden yaşlılardan 15’i taburcu olurken, 4’ü hayatını kaybetti, 28’inin tedavisi ise devam ediyor. 3 yaşlı vatandaşa ise Covid-19 hiç bulaşmadı.
Huzurevi çalışanlarından ise, 11 personel taburcu olurken, 5 personelin tedavisi devam ediyor.
Öte yandan Memnune Evsen Huzurevi geçici süreliğine kapatıldığı için taburcu olan yaşlılar Sultan Fahriye Kız Yurdu’nda hastabakıcıların gözetiminde hayatlarına devam ediyor.

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