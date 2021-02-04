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Bayburt'ta sazıyla aşı vurulmaya giden halk ozanı sağlık çalışanlarına moral verdi

04.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Bayburt'ta sazıyla aşı vurulmaya giden halk ozanı sağlık çalışanlarına moral verdi

Bayburt'ta aşı vurulmak için yöresel kıyafetlerini giyip sazıyla sağlık ocağına giden halk ozanı Ali Sırrı Çoban, kendine has üslubuyla söylediği beyitleriyle sağlık çalışanlarına moral verdi.

Aşık Süphani mahlasıyla kentte 30 yıldır aşıklık kültürün yaşatılmasına katkı sunan Sağlık Müdürlüğü personeli Ali Sırrı Çoban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmak için 3 Nolu Sağlık Ocağına gitti.

Burada görevli hemşire tarafından aşısı vurulduktan sonra bir süre dinlenen Çoban, sazını eline alarak koronavirüsü konu alan beyitlerini söyledi.

Doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşan aşı ekibi, sazı ve sözüyle görevlerine renk katan Çoban'a alkışlayarak teşekkür etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çoban, kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük fedakarlıkla görevlerine devam ettiğini söyledi.

Çoban, "Ne mutlu bizlere ki üzerimizdeki şer bulutunun kalkması için bir an önce önlem alındı. Ben geldim, aşımı vuruldum. Sırası gelen de gelip aşısını vurulsun. İnşallah bu hastalığı üzerimizden atarız. Önlemlere de bir yandan uymamız lazım. Devlet büyüklerimizin, yetkililerin çağrılarına uymamız lazım. Maskemizi takmaya devam edelim. Hafta sonları kısıtlama var. Buna uyalım. Kimse yadırgamasın. Allah razı olsun devletimizden." diye konuştu.

"Aşımızı vurulalım, bu virüsten kurtulalım. Büyüklerimizin sözünü tutalım." diyerek yazdığı beyitle aşı vurulmaya geldiğini ifade eden Çoban, "Biz Türk milleti olarak hem bu hastalığı çektik hem de diğer devletlere yardım ettik. Biz yardımsever bir milletiz." dedi.

Aile hekimi Can Şahin de aşı vurulmaya yöresel kıyafeti ve sazıyla gelen Çoban'ın söylediği beyitlerle yüzlerinin güldüğünü dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

Hemşire Asiye Kelleci ise, "Morale ihtiyacımız olan bugünlerde Aşık Süphani olarak tanıdığımız Ali ağabeyimiz bize geldi. Hem aşısını oldu hem de bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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