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Bayburt'ta şehit ailelerinin kabir ziyareti

BAYBURT HABERLERİ  | 24.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

Bayburt'ta şehit ailelerinin kabir ziyareti

Bayburt'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kabir ziyareti yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Ocak 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ömür Erbay'ın eşi Şeyma Erbay (27) ve oğlu Uğur Kaan Erbay (5), şehidin Arpalı beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Ailesi, şehit Erbay'ın kabrine çiçek bıraktı.

Ziyarette, Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanı Hümeyra Çelik ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi de şehit yakınlarına eşlik etti.

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