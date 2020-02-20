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Bayburt’ta şehitlere saygı yürüyüşü

BAYBURT HABERLERİ  | 20.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirildi.
Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında çok sayıda vatandaş Saatkule Meydanı’nda toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyen katılımcılar İmarettepe Şehitliği’ne ulaştı. Burada Kur’an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bulundukları alanda yüzlerce şehidin cenazesinin bulunduğunu dile getirerek, “Bu vatan için can verenleri, hayatının baharında tomurcuk gibi toprağa düşen yiğitlerimizi bir kez daha burada saygıyla, minnetle yad ediyor, ruhları şad olsun diyoruz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Türk bayrakları ile kaplanan şehit mezarlarına protokol ve vatandaşlar tarafından karanfil bırakıldı.
Etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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