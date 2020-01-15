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  4. Bayburt’ta soğuk hava

Bayburt’ta soğuk hava

BAYBURT HABERLERİ  | 15.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.Meteoroloji 11.

Bayburt’ta soğuk hava

Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve kuzey batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvete esecek.
Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere 9, Aydıntepe’de 9, Demirözü’nde 8, Kop Dağında 13 derece ölçüldü.
Bayburt’ta gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artıracağı hafta sonu kar beklendiği kaydedildi.

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