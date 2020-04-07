YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta sokak hayvanları unutulmuyor

Bayburt’ta sokak hayvanları unutulmuyor

BAYBURT HABERLERİ  | 07.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bayburt Belediyesi, bir yandan da yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yem bırakmaya devam ediyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri özel kaplara koydukları kuru mamaları sokak hayvanlarının kolaylıkla erişebileceği noktalara bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bayburt Belediyesi, bir yandan da yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yem bırakmaya devam ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri özel kaplara koydukları kuru mamaları sokak hayvanlarının kolaylıkla erişebileceği noktalara bıraktı. Yemlerin özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerlere bırakılmasına dikkat edildi.
Bu uygulamaya belirli periyotlarla devam edilirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu duyarlılığı sayesinde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Nesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendilerNesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Bayburt Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:46
Öğle
12:26
İkindi
16:04
Akşam
18:56
Yatsı
20:18

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayburt Üniversitesinde ‘Ehram ve Afiş Sergisi’ ile ‘Kadın’a Dair’ başlıklı panel düzenlendi

Bayburt Üniversitesinde ‘Ehram ve Afiş Sergisi’ ile ‘Kadın’a Dair’ başlıklı panel düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.