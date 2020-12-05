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Bayburt’ta sokaklar boş kaldı

BAYBURT HABERLERİ  | 05.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Bayburt’ta büyük oranda uyuldu.Bayburt’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar boş kaldı.Saat Kulesi meydanı da sessizliğe büründü.

Bayburt’ta sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Bayburt’ta büyük oranda uyuldu.
Bayburt’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar boş kaldı.
Saat Kulesi meydanı da sessizliğe büründü. Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.
4 Aralık Cuma günü 21.00’de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00’te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebiliyor.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Bayburt’ta sokaklar boş kaldı

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İmsak
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Sabah
07:19
Öğle
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İkindi
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Akşam
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