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Bayburt’ta sonbahar renkleri

BAYBURT HABERLERİ  | 02.11.2020 09:20 | Son Güncelleme

Anadolu’nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri’nin kıyısında yer alan Bayburt’ta, sonbahar ayında renk cümbüşü yaşanıyor.Havaların iyice soğumaya başladığı Bayburt’ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor.Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlar ve dökülen yapraklar, Tabiat Parkı ilan edilen Yakup Abdal Göletinde, Kop Dağı mevkiinde kartpostalları aratmayacak görüntülerin yaşanmasını sağlıyor.

Anadolu’nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri’nin kıyısında yer alan Bayburt’ta, sonbahar ayında renk cümbüşü yaşanıyor.
Havaların iyice soğumaya başladığı Bayburt’ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor.
Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlar ve dökülen yapraklar, Tabiat Parkı ilan edilen Yakup Abdal Göletinde, Kop Dağı mevkiinde kartpostalları aratmayacak görüntülerin yaşanmasını sağlıyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sararan yapraklar birer birer düşerken, doğadaki renk cümbüşü seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor.
Anadolu’nun kuzey doğusunda Kop, Soğanlı ve Kaçkar dağlarının arasında, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte bulunan Bayburt, sonbaharın gelmesiyle sarı, mavi, kırmızı ve yeşilin iç içe geçtiği renk cümbüşüyle fotoğraf ve doğa tutkunlarını kendine çekiyor.
Şehir yaşantısının stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı alternatifler sunan Bayburt, doğanın bin bir rengiyle ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

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