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Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 485 oldu

22.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 485 oldu

Türkiye’de ocak ayında 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 16 bin 485 oldu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,8’ini otomobil, %25,3’ünü motosiklet, %15,5’ini kamyonet, %3,9’unu traktör, %3,2’sini kamyon, %0,8’ini minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %16,8 arttı
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %148,2, minibüste %79,9, kamyonda %75,1, kamyonette %48,5, otomobilde %44,0, otobüste %33,6 artarken traktörde %29,4 ve motosiklette %20,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %111,2 arttı
Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %325,6, otomobilde %94,5, traktörde %85,5, minibüste %73,6, özel amaçlı taşıtlarda %62,6, kamyonette %51,7, kamyonda %47,7 ve otobüste %36,0 arttı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 26 milyon 640 bin 971 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9’unu otomobil, %16,1’ini kamyonet, %15,7’sini motosiklet, %7,9’unu traktör, %3,5’ini kamyon, %1,8’ini minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 921 BİN 387 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,3’ünü otomobil, %16,6’sını kamyonet, %5,3’ünü motosiklet, %3,3’ünü traktör, %2,1’ini kamyon, %1,7’sini minibüs, %0,5’ini otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak ayında 158 bin 175 adet arttı
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %111,2 artarak 160 bin 162 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %32,9 azalarak bin 987 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 158 bin 175 adet artış gerçekleşti.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %66,4’ü benzin yakıtlıdır

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %66,4’ü benzin, %22,3’ü dizel, %7,4’ü hibrit, %2,1’i elektrikli ve %1,8’i LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 adet otomobilin ise %36,8’i dizel, %34,9’u LPG, %26,9’u benzin, %1,0’ı hibrit ve %0,1’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2’dir.

OCAK AYINDA EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %36,4’ü 1300 ve altı, %22,7’si 1401-1500, %21,9’u 1301-1400, %9,5’i 1501-1600, %6,5’i 1601-2000, %0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 33 bin 370’i beyaz renklidir
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %41,0’ı beyaz, %29,4’ü gri, %9,6’sı mavi, %7,5’i siyah, %7,1’i kırmızı, %2,6’sı yeşil, %1,7’si turuncu, %0,7’si kahverengi ve %0,4’ü sarı renklidir.

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