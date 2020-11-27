Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 15 bin 735 oldu.

TÜİK motorlu kara taşıtları, Ekim 2020 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkemizde Ekim ayında 114 bin 426 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 15 bin 735 oldu.

Bayburt’ta Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 735 adet taşıtın yüzde 42,8’ ini otomobil, yüzde 3,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 18,5’ini kamyonet, yüzde 4,3’ünü kamyon, yüzde 8’ini motosiklet, yüzde 0,6’sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 21,4’ünü ise traktör oluşturdu. Bayburt Ekim ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 735 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı.

Türkiye verilerine bakıldığında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 29,7, traktörde yüzde 6,4 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 80,1, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 21,5, kamyonda yüzde 15,4, otobüste yüzde 11,9 ve kamyonette yüzde 7,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,1 arttı.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 235,9, kamyonda yüzde 132,9, kamyonette yüzde 113,7, traktörde yüzde 82,6, otomobilde yüzde 63,5, motosiklette yüzde 53,5, otobüste yüzde 6,5 artarken minibüste yüzde 13,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229 oldu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 833 bin 754 adet taşıtın devri yapıldı.

Ekim ayında devri (1) yapılan taşıtların yüzde 70,0’ını otomobil, yüzde 16,0’ını kamyonet, yüzde 5,8’ini motosiklet, yüzde 3,4’ünü traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 70 bin 934 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ekim döneminde 850 bin 969 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 57,5 artarak 850 bin 969 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 84,4 azalarak 39 bin 571 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 811 bin 398 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 50,0’ı benzin yakıtlıdır.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet otomobilin yüzde 50,0’ı benzin, yüzde 41,2’si dizel, yüzde 5,5’i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,3’ü elektrikli veya hibrittir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 978 bin 106 adet otomobilin ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 36,9’u LPG, yüzde 24,4’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen (2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet otomobilin yüzde 30,9’u 1401-1500, yüzde 24,5’i 1501-1600, yüzde 23,4’ü 1300 ve altı, yüzde 14,6’sı 1301-1400, yüzde 5,7’si 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 229 bin 490’ı beyaz renklidir.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet otomobilin yüzde 47,8,’i beyaz, yüzde 26,5’i gri, yüzde 7,3’ü mavi, yüzde 7,0’ı kırmızı, yüzde 6,9’u siyah, yüzde 1,6’sı turuncu, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,7’si diğer renklerdedir.

