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Bayburt’ta Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor

09.05.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Bayburt’ta devam eden etkinlikler dahilinde öğrenciler, trafik ekipleri eşliğinde trafik kontrol noktasındaki denetimlere katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Bayburt’ta Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte Şehit Hamit Şahin İlkokulu öğrencileri trafik ekipleriyle birlikte sürücüleri durdurarak ehliyet ve ruhsat sorgulaması yaptı. Gerekli kontrollerin ardından öğrenciler, sürücülere trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili ikazlarda bulunmayı ihmal etmedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, katıldığı etkinlikte, “Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinlikleri sayesinde ölümlü trafik kazalarında ciddi azalmalar görülmeye başlandı. Yavrularımızın bilinçli bir trafik eğitimi almaları gelecekteki maddi ve manevi hasarların azalmasında fırsat olduğunu düşünüyorum. Bugün Bayburt ili girişindeki uygulama noktasında öğrencilerimizi misafir ettik. Trafik denetlemelerine katılarak sürücülere ve ebeveynlerine de çeşitli mesajlar ilettiler. Bizim için önemli bir okul dışı öğrenme ortamıydı.” ifadelerine yer verdi.

Danişment yol kontrol noktasında gerçekleşen etkinlikler, jandarma ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı gösterilerin ardından sona erdi.

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