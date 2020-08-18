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Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BAYBURT HABERLERİ  | 18.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Bayburt’ta bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam etmekte.Bu kapsamda M.K., S.G.

Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bayburt’ta bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam etmekte.
Bu kapsamda M.K., S.G. ve O.O. isimli şahısların, Bayburt’a uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların bulunduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Yapılan incelemelerde bir miktar plaka esrar ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan “Bong” diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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