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Bayburt'ta uzun namlulu silahın ele geçirildiği araçtaki iki kişiden biri tutuklandı

BAYBURT HABERLERİ  | 03.12.2020 13:48 | Son Güncelleme

Bayburt'ta uzun namlulu silahın ele geçirildiği araçtaki iki kişiden biri tutuklandı

Bayburt'ta uzun namlulu silahın ele geçirildiği araçtaki 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüpheli araç durduruldu.

Yapılan aramada aracın çeşitli noktalarına gizlenmiş kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah ile 2 dolu şarjör ve 85 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan A.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K. savcılıkça serbest bırakıldı, A.K. hakimlikçe tutuklandı.

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