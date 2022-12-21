Bayburt'taki rehabilitasyon merkezi "can dostlara" şifa dağıtıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, yaralı hayvanlara hızla müdahale ediyor.

Hayvanseverlerin de sık sık ziyaret ettiği merkezde gönüllüler, buradaki hayvanları mamayla besliyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gazetecilere, yapımı 2019'da tamamlanan ve 3 bin 750 metrekare kapalı ve açık alanı bulunan merkezin sahipsiz hayvanlara yuva olduğunu söyledi.

Merkezde şu anda 175 sahipsiz köpeğin bakım hizmeti aldığını belirten Pekmezci, "2 veteriner hekim ve 4 görevli arkadaşımız var. Hayvanların günlük bakımlarını yoğun şekilde yapıyoruz. Şehir merkezinde her gün 7/24 acil uygulamalara cevap verecek şekilde planladık. Yine burada kısırlaştırma çalışmalarını da düzenli şekilde yapıyoruz. Sokak hayvanlarının da bir can taşıdığını bilerek en iyi şekilde hizmet alması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Pekmezci, merkezin gönüllülerin uğrak noktası olduğuna işaret ederek, özellikle üniversite öğrencilerinin haftada bir gün merkezde sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışma yaptığını anlattı.

Genç Kızılay Bayburt İl Başkanı Bedirhan Polat da gönüllerle barınağı ziyaret ederek, buradaki hayvanları mamayla beslemenin yanı sıra sahiplendiklerinin aşı ve bakımlarını yaptırdıklarını aktardı.

Belediyenin hijyenik ve modern ortamda hayvanlara hizmet ettiğini kaydeden Polat, Başkan Pekmezci ve görevlilere teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi Burcu Yılmaz da haftada bir gelip barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdiklerini söyledi.

Hayvanları mamayla beslediklerini ifade eden Yılmaz, "Gözlemlediğimize göre hijyen ve beslenme gerçekten çok iyi. Burası onlar için hem güvenli hem de sağlık kontrolleri devamlı yapılıyor." dedi.

