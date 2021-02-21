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Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü kutlandı

21.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, pandemi dolayısıyla bir bölümünün gerçekleştirilemediği tören Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı, ardından kabir ziyaretleri yapıldı.
Kutlama töreni Saray Bahçesi’ndeki etkinliklerle başladı. Burada Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay İsmail Yılmaz ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törene katılanların saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okumalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet protokolünün kutlama mesajları okundu.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci törende yaptığı konuşmada Bayburt’un Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ruslar tarafından işgale uğradığını söyledi. İşgalin 1 yıl 7 ay sürdüğünü belirten Başkan Pekmezci, “Ruslar burada uzun süre kalma hesaplarıyla halkımızla olan diyaloğunu çok iyi devam ettirirler. Ancak Ekim 1917’de Bolşevik İhtilali ile beraber geri çekilen Ruslar ellerindeki silahları ve cephaneyi yıllar boyunca Millet-i Sadıka dediğimiz ‘Sadık Millet’ diye adlandırdığımız Ermenilere; teslim edip giderler. Asıl zulüm ondan sonra başlar. Ermeniler burada Bayburt halkına akla gelen her türlü zulmü yaparlar. Sadece Bayburt mu? Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis. Burada gerçek manada çilenin ve ıstırabın içinde yaşar yıllarca. 1993’te Hocalı katliamını yapanlar Bayburt’ta da aynı şeyi yaparlar. Bayburt halkını çeşitli vaatlerle toplayarak taş mağazalara doldurup önce hepsini kurşuna dizerler, geri kalanları da gaz yağı dökerek yakarlar. 21 Şubat 1918’de askerimizin şehre girişiyle birlikte terk etmek zorunda kalırlar. Hayatlarını ve umutları bitirmiş bir neslin geride bıraktıkları acıları Bayburt halkı hiçbir zaman unutmadı.” diye konuştu.
Başkan Pekmezci, yaşananları gelecek nesillere aktarmak zorunda olduklarını ifade ederek, “Bu duygularla Bayburt’ta yaşayan ve ülkemizdeki tüm Bayburtluların bayramını kutlarken, bizlere bu aziz vatanı emanet edenleri bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.” dedi.
Daha sonra resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Kutlama programı kapsamında Ermeni çetelerce şehit edilen Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Kop müdafaasında şehit düşen Miralay Sabri Bey ile Yukarı Kırzı Köyü’ndeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.
Kutlama törenlerine Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri katıldı.

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