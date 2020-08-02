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Bayburt’un ilk resmi taraftar derneği ’Sarı Duvar’

BAYBURT HABERLERİ  | 02.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Bayburt’un ilk resmi taraftar Derneği ’Bayburtspor Sarı Duvar Taraftar Derneği’ resmi başvurusunu yaptı.

Bayburt’un ilk resmi taraftar derneği ’Sarı Duvar’

Bayburt’un ilk resmi taraftar Derneği ’Bayburtspor Sarı Duvar Taraftar Derneği’ resmi başvurusunu yaptı. Başvurusu kabul edilen Sarı Duvar taraftar Derneği Bayburt’ta bir ilke imza attı.
Bugüne kadar Bayburt’ta hiçbir taraftar grubunun resmi olmadığını belirten grup temsilcisi Kenan Ateş, "Bizler sarı duvar taraftar grubuyuz, grubumuzun resmi kimlik kazanması için gerekli başvuruları yaptık, çok şükür başvurumuz kabul edildi. Bugüne kadar hiçbir taraftar grubu resmi değildi, bunu ilk defa biz başardık" ifadelerini kullandı.

Çok amaçlı dernek
Derneğin yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan Bayburtsporluları bir araya getirmek gibi amacı olduğunun altını çizen Ateş, öte yandan taraftarlarla beraber, ‘Sarı Duvar Derneği’ adı altında Bayburt’ta sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve erzak yardımında bulunduklarını kaydetti.
Ateş, pandemi süresince sağlık çalışanlarına destek veren bir organizasyon gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

Bayburt’un ilk resmi taraftar derneği ’Sarı Duvar’

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