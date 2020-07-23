YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’un Masat köyü karantinaya alındı

Bayburt’un Masat köyü karantinaya alındı

BAYBURT HABERLERİ  | 23.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Son günlerde korona virüste vaka sayısının düşük olduğu 7 il arasında yer alan Bayburt’ta 5 kişide pozitife rastlandı.

Bayburt’un Masat köyü karantinaya alındı

Son günlerde korona virüste vaka sayısının düşük olduğu 7 il arasında yer alan Bayburt’ta 5 kişide pozitife rastlandı. Pozitif vakaların tespit edildiği Masat köyü karantinaya alındı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
“İl merkezine bağlı Masat köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 22.07.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatıldı."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:02
Öğle
12:31
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:29

Bayburt Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.