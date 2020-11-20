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Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

BAYBURT HABERLERİ  | 20.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla zemin beyaz örtüyle kaplandı.Bayburt kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla zemin beyaz örtüyle kaplandı.
Bayburt kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kop Dağı Geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi. Zeminin kar tuttuğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.
Gün içerisinde aralıklı hafif ve orta şiddetli karın etkili olduğu Soğanlı Dağları’nın yanı sıra Akşar ile Çerçi köyleri ile bazı yüksek alanlar da beyaza büründü.
Kar yağışı Vaukdağı Geçidinde ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı araçlar zincir takarak yola devam etti.
Öte yandan Bayburt’un Demirözü ilçesi ile Erzincan’ın Otlukbeli arasındaki kırsalda kar ve tipiye yakalanan koyun sürüsü ise zor anlar yaşadı.

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