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Baydilli gençlerin online sınav talebine kayıtsız kalmadı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli online sınavları için bilgisayar ve İnternet ortamı talep eden gençlere kayıtsız kalmayarak kendi makamında sınava girmelerini sağladı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşların taleplerine cevap vermeye ve sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Baydilli gençlerin online sınav talebine kayıtsız kalmadı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli online sınavları için bilgisayar ve İnternet ortamı talep eden gençlere kayıtsız kalmayarak kendi makamında sınava girmelerini sağladı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşların taleplerine cevap vermeye ve sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Baydilli beyaz masayı arayarak online sınav için internet ve bilgisayar ortamı talep eden gençler ile bir araya gelerek taleplerini gerçekleştirdi. Harran Üniversitesinde eğitim alan ve vize sınavları için online ortamda sınava girecek olan gençleri makamında ağırlayan Baydilli, özel kalemde bulunan bilgisayarları gençlere tesis ederek sınavlarına girmelerini sağladı. Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Baydilli, sınava girmek için İnternet ve bilgisayar ortamı isteyen gençlerin talebine kayıtsız kalamadıklarını ve sınava sorunsuz bir şekilde girmelerini sağladıklarını dile getirdi.
Gençler, Baydilli’ye sağladığı imkan ve misafirperverliği için teşekkür ederken, bu sayede sınavlarına sorunsuz bir şekilde girdiklerini kaydettiler.

Baydilli gençlerin online sınav talebine kayıtsız kalmadı

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