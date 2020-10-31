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Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli AK Parti Karaköprü Kadın Kolları 6.

Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli AK Parti Karaköprü Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’ne katıldı.
Pandemi tedbirlerine özen gösterilerek yapılan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile divan heyetinin seçilmesiyle başladı. Kongrede konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İlçe Kadın Kolları Başkanlığına tekrar seçilerek güven tazeleyen Seher Kılıç’ı ve yönetimini tebrik etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de kadınların hayatın her alanında önemli bir yükün altında olduğunu kaydederek, “Davamızda da hanımlar yine önlerde ilerliyor, mücadele ediyor” diye konuştu.

Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı

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