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Baydilli vatandaş ve esnafla iç içe

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ’vatandaş odaklı sosyal belediyecilik’ anlayışı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ’vatandaş odaklı sosyal belediyecilik’ anlayışı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Baydilli Mehmet Hafız Bulvarında esnafı ziyaret ederken, yolda geçen vatandaşların da taleplerini ve şikayetlerini dinleyip not aldı.
Esnaf ve vatandaşların görüşlerine ve isteklerine önem verdiklerini ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü’yü hep birlikte güzelleştirmek ve daha iyi hizmet etme için vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını söyledi.
Başkan Metin Baydilli, "Vatandaş odaklı hizmet yapmaya çalışıyoruz. Esnaf ziyaretlerimizle vatandaşlarımızla iç içe olmaya, sorunlarını ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın talepleri, önerileri bizim için önemlidir ve dikkate alarak çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah Karaköprü’yü hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Baydilli’nin kendilerini ziyaretinden ve talepleriyle ilgilenmesinden memnun olduklarını söylediler.

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