Baydilli vatandaşların kandilini kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Regaip Kandili vesilesiyle esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kandillerini kutlarken, kandil simidi ikramında bulundu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Regaip Kandili gününde ilçedeki esnaf ve vatandaşları unutmayarak ziyaret etti ve kandillerini kutladı. Baydilli’ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı M: Furkan Kolsuzoğlu da eşlik ederken, vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundular. Mehmet Hafız Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret eden Baydilli esnafın ve yoldan geçen vatandaşların kandilini kutlarken, talep ve şikayetlerini de dinleyerek not aldı. Kandil günlerinin maneviyatını yaşamak, vatandaşlarla buluşup paylaşımda bulunmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hep birlikte daha nice kandillere ulaşma dileğinde bulundu.

Baydilli, özellikle yolda karşılaştığı gençlerle ilgilenip kandil gecelerinin önemiyle ilgili sohbet ederken, gençlerin taleplerini de dinledi.

