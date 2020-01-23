YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, talep ve önerileri dinliyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, talep ve önerileri dinliyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Atatürk Bulvarı’ndaki iş yerlerini ziyaret edip esnafa hayırlı işler dileğinde bulunun Baydilli, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyip, gerçekleşmesi mümkün olan talepler için gerekli talimatları verdi.
İlçeye hizmet için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirten Baydilli, "Karaköprü’müzü vatandaşlarımızla, esnafımızla hep beraber kalkındırmak için çalışıyoruz. Bunun için esnafımızın da görüşlerini, taleplerini önemsiyoruz. Esnafımızı ziyaret ederek taleplerini not aldık ve çözümü için talimat verdik. Bunun yanında yolda karşılaştığımız vatandaşlarımızla hem hasbihal ettik hem de talep ve önerilerini dinledik. Biz mümkün mertebe vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek için, esnafımızın sorun yaşamadan ticaret yapabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Barış Pınarında ticari hayat için önemli adımBarış Pınarında ticari hayat için önemli adım
Şanlıurfa’dan İdlib’e 3 tır insani yardımŞanlıurfa’dan İdlib’e 3 tır insani yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
12:41
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Ufuk Eczanesi
Halfeti
Akşit Eczanesi
Siverek
Arya Eczanesi
Siverek
Anadolu Eczanesi
Viransehir
Barış Eczanesi
Viransehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.