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Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.10.2020 13:06 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki mahalleleri gezerek sorunları yerinde incelerken, vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinliyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki mahalleleri gezerek sorunları yerinde incelerken, vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinliyor.

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki mahalleleri gezerek sorunları yerinde incelerken, vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinliyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki mahalleleri gezerek sorunları yerinde incelerken, vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinliyor. Vatandaşların taleplerini dinleyen Baydilli, bu talepleri mümkün olduğunca yerine getirmeye çalıştıklarını ve amaçlarının ilçede yaşayan vatandaşları mutlu etmek olduğunu dile getirdi.
Karaköprü’nün sürekli büyüyen bir ilçe olmasından dolayı gerek altyapı gerekse yeni yol ihtiyacının fazla olduğuna dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, tüm ekipler ile birlikte koordineli bir çalışma içerisinde olduklarını ve bu sorunları en aza indirmek için gayretli bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

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