YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Baydilli’den 19 Mayıs mesajı

Baydilli’den 19 Mayıs mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gençlerin bayramını kutladı.

Baydilli’den 19 Mayıs mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gençlerin bayramını kutladı. Baydilli mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan bağımsızlık mücadelesi bugün de yedi düvele karşı kararlılıkla sürdürülmektedir. Tarihin her döneminde hür yaşayan milletimiz bugün de her türlü iç ve dış tehdide karşı kararlı bir şekilde vatanımızı savunmaktadır. Ülkemizin geleceğini oluşturan gençlerimizin yarınlara daha donanımlı bir şekilde ulaşması için çok çalışması kendini geliştirmesi gerekmektedir. Biz de gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına gerek eğitim gerekse sosyal faaliyetler anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Şüphesiz ki ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştıracak olan ferasete ve dinamizme sahip olan gençlerimizin her zaman yolunu açmalı, desteklemeliyiz. İnşallah gelecek yeni neslin yani bugünün çocuklarının, gençlerinin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizin de gelecekte iyi yerlere gelmesi, ülkeye katkıda bulunması için çalışması, araştırması ve okuması gerekmektedir. Özellikle korona virüs tehlikesinin olduğu bu dönemde gençlerimizin sağlığına ve beslenmesine dikkat etmesi elzemdir.
Ben bu vesileyle tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, bu kutlu günü gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Baydilli’den 19 Mayıs mesajı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:07
Öğle
12:26
İkindi
16:16
Akşam
19:36
Yatsı
21:06

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Aras Eczanesi
Merkez
Balıklıgöl Eczanesi
Merkez
Bür Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Merkez
Nasih Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.