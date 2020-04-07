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Baydilli’den Berat Kandili mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Baydilli mesajında,“11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat kandili, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın arttığı önemli bir fırsattır.

Baydilli’den Berat Kandili mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Baydilli mesajında,“11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat kandili, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın arttığı önemli bir fırsattır. Berat, kandili günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmadır. Yüce Allah’ın affına erebilmek için affetme günüdür. Gönüllerimize ilahi bereket ile rahmet bahşeden ve on bir ayın sultanı Ramazan Ayının müjdecisi Berat Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğu içinde Mübarek Berat Kandilinizi kutlar, tüm İslam âlemine ve Şanlıurfa’mıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

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