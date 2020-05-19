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Baydilli’den Kadir Gecesi mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm dünyada korona virüs salgınının bitmesi temenisinde bulundu.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baydilli’den Kadir Gecesi mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm dünyada korona virüs salgınının bitmesi temenisinde bulundu.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baydilli, mesajında, “11 ayın sultanı, ramazan ayının sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle camilerden uzak kalınan buruk bir ramazan ayı geçiriyoruz. Dolayısıyla bu salgının yayılmasını önlemek için önlemlerin alınması gerekiyor. Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, hoşgörüyü, dostluğu ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu mübarek gecenin hüzün ve sıkıntılar içerisinde olan ümmetin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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