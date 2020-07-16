Baydilli’nin 15 Temmuz açıklamaları

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında yaptığı konuşmada aziz milletin bir daha 15 Temmuz gibi kara geceleri yaşamamasını diledi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde Şanlıurfa’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Şanlıurfa Müzesi önündeki meydanda yapılan programa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’de katıldı. Programda konuşma yapan Baydilli, “Bugün burada rahatlıkla yaşıyorsak, o gece abdestini alıp sokağa fırlayan genci, yaşlısı herkesin kararlı ve kahramanca duruşu sayesindedir” diyen Başkan Metin Baydilli, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına kast edenler, Türkiye Cumhuriyeti’nin altını oymaya çalışan hainler bundan 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi göz bebeğimiz olan Mehmetçiğimizin içine sızarak, asker üniforması altında vatanı ele geçirmeye çalışmıştır. Milleti korumakla görevli olan uçakları, tankları, mermileri millete doğrultmuş, vatanı emperyalistlere peşkeş çekmek istemiştir. Bu hainler o gün için her şeyi hesaplamışlardı, her ayrıntıyı belki de yıllar öncesinden planlamışlardı. Bu millet tarih boyunca şehadete koşarak gittiği gibi bu kez de vatan savunması için hiç düşünmeden tankların, silahların karşısında dimdik durdu ve darbeye geçit vermedi. Allah milletimizden razı olsun, zeval vermesin. 15 Temmuz’da milletin tokadı onların uçağına da tankına da galip geldi, milletin cesareti onların ihanetini bertaraf etti. Çok şükür ki bugün burada rahatlıkla yaşıyorsak, o gece abdestini alıp sokağa fırlayan genci, yaşlısı herkesin kararlı ve kahramanca duruşu sayesindedir. 15 Temmuz kara bir geceydi ama milletimiz kahramanca savunmasıyla onu adeta bir destana çevirdi. Tarih sayfalarında yerini alacak şanlı bir destana. Çünkü dünyada hiçbir millet yoktur ki elinde bir çakı dahi olmadan canını hiçe sayarak tankın, tüfeğin karşısında dimdik dursun. O gece milletimizin elinde bayrak, dilinde duası vardı” ifadelerini kullandı.



