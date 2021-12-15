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Bayern'de Lewandowski ve Coman'ın alternatifleri hazır!

15.12.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga devi Bayern Münih'in yaz transfer dönemi için planını şimdiden belirlediği ortaya çıktı.

Bayern'de Lewandowski ve Coman'ın alternatifleri hazır!

Bayern Münih'in, yaz transfer döneminde Lewandowski ve Coman'ın ayrılma ihtimali üzerine iki oyuncunun alternatiflerini belirlediği öne sürüldü.

Bild'e göre, Münih kulübünün transfer harekatı, Robert Lewandowski ve Kingsley Coman ile yeni sözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağına bağlı olacağı belirtildi.

Haberde bu iki oyuncunun takımdan ayrılması halinde, Bayern'in ilk alternatiflerinin Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland ve Barcelona orta saha oyuncusu Ousmane Dembele olduğu aktarıldı.

BAYERN'NİN B PLANI

Ayrıca, Lewandowski ve Coman ile sözleşmeler yenilenemez, Haaland ve Dembele'nin transferi başarısız olursa, Münih ekibinin Inter'in forveti Lautaro Martinez, Fiorentina yıldızı Dusan Vlahovic veya Juventus orta saha oyuncusu Federico Chiesa için girimlere başlayacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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