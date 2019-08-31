Bayern Münih 6 - 1 Mainz 05

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih ile Mainz 05, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 36'da Benjamin Pavard, 45'te David Alaba, 54'te Ivan Perisic, 64'te Kingsley Coman, 78'de Robert Lewandowski ve 81'de Alphonso Davies attı. Mainz'ın tek golü ise 6. dakikada Boetius'tan geldi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 7'ye çıkartırken Mainz, ilk 3 haftada puanla tanışamadı.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Freiburg 1-2 Köln
Schalke 04 3-0 Hertha Berlin
Wolfsburg 1-1 Paderborn
Bayer Leverkusen 0-0 Hoffenheim
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