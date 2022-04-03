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Bayern Münih-Freiburg maçında ilginç an! 12 kişiyle oynadılar...

03.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'in Freiburg'u 4-1 yendiği maçta Bavyera temsilcisi 20 saniye boyunca sahada 12 kişi oynadı. Asıl ilginç olan şey ise rakip takımın buna itiraz etmeyip federasyona başvuruda bulunmaması oldu...

Bayern Münih-Freiburg maçında ilginç an! 12 kişiyle oynadılar...

Bundesliga'nın 28. haftasında rakibi Freiburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un kaybetmesiyle puan farkını 9'a çıkardı. Bayern Münih'in gollerini Goretzka, Gnabry, Coman ve Sabitzer attı. Bavyera ekibi puanını 66 yaptı ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğa biraz daha yaklaştı.

ASIL İLGİNÇ OLAN İTİRAZ ETMEMELERİ OLDU

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Freiburg - Bayern Münih maçını farklı kılan durum ise maç sırasında konuk ekipte 12 futbolcunun 20 saniye boyunca sahada mücadele etmesi oldu.Dakika 86'ya geldiğinde değişiklik tabelasında Kingsley Coman'ın numarası yandı, Fransız oyuncunun yerine ise Sabitzer girdi ancak Coman oyundan çıkmadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih 12 kişiyle oynarken Coman da futbol aksiyonlarına dahil oldu ancak konuk ekip 12 kişi oynadığı sürede gol atamadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih'in 12 oynadığını fark edemeyen hakem durum anlaşılınca Coman'ın çıkmasını istedi ve oyun hakem atışıyla yeniden başladı.Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Freiburg 45 puanla 5. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar Bayern Münih maçındaki hatayla ilgili herhangi bir açıklama ya da Almanya Futbol Federasyonu'na başvuru yapmadı.


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