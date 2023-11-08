BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ! Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz TV8,5'ta mı?

Bayern Münih Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı - kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Alman devine konuk olacak. Karşılaşma 70.000 seyirci kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi Bayern Münih Galatasaray maçını şifresiz veren kanalları araştırıyor. İşte Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...
Bayern Münih Galatasaray maçı bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.
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16:00 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 "Bayern Münih - Galatasaray" Youth League / Canlı
20:00 Şampiyonlar Ligi 4. Hafta İlk Gün Maç Golleri
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