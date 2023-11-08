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BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ! Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz TV8,5'ta mı?

08.11.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Almanya temsilcisini konuk edecek olan Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Temsilcimiz kendi evinde oynadığı ilk maçtan 3-1 yenilgiyle dönmüştü. Bayern Münih Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz TV 8,5'ta mı yayınlanacak?

Bayern Münih Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı - kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Alman devine konuk olacak. Karşılaşma 70.000 seyirci kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi Bayern Münih Galatasaray maçını şifresiz veren kanalları araştırıyor. İşte Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI TV8,5'TA MI?

Bayern Münih Galatasaray maçı bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

TNT Sport 3
TV4 Play+
ViaPlay Baltic
ViaPlay Denmark
ViaPlay Island
Cytavision Sports 6 HD
DAZN 1
DAZN Deutsch
Exxen
LiveScore
Match! TV Russia
Mehoho Futbol 5
Paramount+
Pickc+ Sports 5
Prima Sport RO 3
Prima Play
Sky Sport 3 Austria
Sport 24 At Sea HD
Stand Sport Australia
SuperSport Football HD
beIN SPORTS France
BeIN Connect Mena HD
BeIN SPORTS France 4 HD Max
BeIN Sports Mena 5 HD
beIN SPORTS Mena EN HD

TV8,5 YAYIN AKIŞI (8 KASIM 2023 ÇARŞAMBA)

06:00 "Atletico Madrid - Celtic" Şampiyonlar Ligi E Grubu

07:00 Klasikler

08:00 "Lazio - Feyenoord" Şampiyonlar Ligi E Grubu

10:00 Şampiyonlar Ligi Özel

11:30 "Milan - PSG" Şampiyonlar Ligi F Grubu

13:15 "Manchester City - Young Boys" Şampiyonlar Ligi G Grubu

15:15 Şampiyonlar Ligi 4. Hafta Özetleri

16:00 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 "Bayern Münih - Galatasaray" Youth League / Canlı

20:00 Şampiyonlar Ligi 4. Hafta İlk Gün Maç Golleri

20:45 "Napoli - Union Berlin" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı

23:00 "Real Madrid - Braga" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı

01:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı

Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi! Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

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