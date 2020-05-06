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Bayern Münih, Leroy Sane'yi kadrosuna katıyor

ALMANYA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:31 | Son Güncelleme

Alman devi Bayern Münih'in, Manchester City'den Leroy Sane ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Alman, Bild gazetesinin iddiasına göre; Bayern Münih, Sane ile kişisel konularda anlaştı. Alman ekibinin kulübü Manchester City ile olabildiği en kısa sürede görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Bayern, Sane için ilk teklif olarak 40 milyon Euro teklif etti. City'nin beklediği 100 milyon Euro'nun çok altındaki bu rakam, Alman oyuncunun Schalke 04'ten 2016'da İngiliz ekibine geldiği rakamın az bir rakam altında. O tarihte, 43 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun kişisel konularda anlaşması ise Bayern Münih'in en büyük kozu. Bayern, bu rakamı biraz daha yükseltmeye razıyken, 60 milyon Euro'nun altındaki bir rakamı büyük bir başarı olarak görecek.

Bayern Münih'in uzun süredir hedefindeki Sane, Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'in önünde transfer listesinde ilk sırada bulunuyor. Corona virüs krizine karşın Bayer Leverkusen, 100 milyon Euro'dan aşağı inmeyecek.

(NTV SPOR)


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