Bayern Münih'te Jamal Musiala'dan korkutan görüntü!

Bayern Münih'in RB Leipzig'i 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında Jamal Musiala korkuttu. 69. dakikada oyuna dahil olan Alman yıldız, gol attıktan kısa süre sonra 33 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle fenalaşarak karşılaşmaya devam edemedi.

MUSIALA'DAN KORKUTAN ANLAR

Bayern Münih ile RB Leipzig, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Alman devinin 3-1 kazandığı mücadelede Jamal Musiala'nın yaşadığı rahatsızlık karşılaşmanın önüne geçti.

GOLÜN ARDINDAN FENALAŞTI

Karşılaşmaya 69. dakikada dahil olan Musiala, 86. dakikada takımının gollerinden birine imza attı. Ancak genç yıldız, golün ardından kısa süre içerisinde sıcak havanın etkisiyle fenalaştı ve yere yığıldı.

Münih'te oynanan karşılaşmada hava sıcaklığının 33 dereceye kadar yükseldiği belirtilirken, Musiala'nın bu şartlara dayanamayarak bayıldığı aktarıldı.

TEDAVİ EDİLDİ, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sahada ilk müdahalesi yapılan Musiala, tedavisinin ardından karşılaşmaya devam edemedi ve oyundan çıkarıldı. Alman futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılacak kontrollerin ardından durumunun netleşmesi bekleniyor.

Bayern Münih'in Leipzig karşısında aldığı 3-1'lik galibiyete rağmen Musiala'nın yaşadığı korku dolu anlar mücadelenin en çok konuşulan olayı oldu.