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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tepki çeken görüntü! Minik taraftarın forması çıkartılmak istendi

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünlerde tepki çeken bir olay yaşandı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği tribününden takip eden 3-4 yaşlarındaki Fenerbahçeli minik taraftarın üzerindeki formanın zorla çıkarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tepki çeken görüntü! Minik taraftarın forması çıkartılmak istendi
Burak Kavuncu

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada tribünlerde tepki çeken bir olay yaşandı. Gençlerbirliği tribününde bulunan 3-4 yaşlarındaki Fenerbahçeli minik taraftarın formasının zorla çıkarılmak istendi.

MİNİK TARAFTARA YAPILAN HAREKET TEPKİ ÇEKTİ

Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinde tribünlerde yaşanan bir olay sosyal medyada gündeme geldi. Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçe formasıyla bulunan 3-4 yaşlarındaki bir çocuğun üzerindeki forma, iddiaya göre zorla çıkarıldı.

TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

Minik taraftarın formasının çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay futbolseverlerin tepkisini çekti. Özellikle küçük yaştaki bir çocuğun tribünde takım formasından dolayı hedef alınması eleştirildi.

Olayın ardından söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, tribünlerde çocuklara yönelik bu tür davranışların kabul edilemez olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tepki çeken görüntü! Minik taraftarın forması çıkartılmak istendi 1

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası: "Polisimize çok teşekkür ederim; bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan yüzünden polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı
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