Baygın kadını alevlerin arasından böyle kurtardılar

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesinde yaşandı. Apartmanın 4’üncü katındaki bir dairede söndürülmeyen sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINA DALIP KURTARDILAR

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, içeride bir kadının olduğu bilgisini aldı. Alevlerin arasına dalan itfaiye yerlerinden Veysel Güneş, baygın haldeki Fatma A.’yı sırtına alarak kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

