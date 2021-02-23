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Bayılma numarasıyla hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

23.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta bir genç, sağlık çalışanı olan sevgilisine bayılma numarasıyla evlilik teklifi etti.

Uşak’ta bir genç, sağlık çalışanı olan sevgilisine bayılma numarasıyla evlilik teklifi etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifinin ardından heyecanlanan sağlık personeli, eli ve ayağının titrediğini belirtti.
Uşak’ta 26 yaşındaki Cihat Şahin, kısa bir süre önce, yaklaşık 1 senedir sevgilisi olan 24 yaşındaki Kübra Lort’a evlilik teklifi etme kararı aldı. Şahin, sağlık ocağında hemşire olan sevgilisi için, sağlık ocağı yakınlarında bir parkta bayılmış numarası yaptı. Parkta sağlık çalışanı arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Kübra Lort, bir vatandaşın bayıldığı düşüncesiyle koşarak ilk yardım için Şahin’in yanına gitti. Yere düşen kişinin sevgilisi Cihat Şahin olduğunu gören Kübra Lort, Şahin’in ayağa kalkıp cebindeki yüzüğü çıkarmasıyla ikinci bir şok daha yaşadı. Parkta diz çökerek vatandaşların dikkatlerini çeken Şahin, sevgilisine “Benimle evlenir misin” diye sordu. Lort’un “Evet” cevabının ardından parktaki vatandaşlar da genç çifti alkışlayarak sevinçlerine ortak oldu.
Sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan genç sağlık personeli Kübra Lort, “Öğle arasında yürüyüşe çıktığımız anda baygın bir hasta gördüm. Hiç beklemiyordum, meğerse sürpriz yapmak içinmiş. Teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, hala da elim ayağım titriyor, ne diyeceğimi bilmiyorum” şeklinde konuştu.
İlişkilerinin artık ciddi bir yola girmesi gerektiğini düşünen ve mesleği nedeniyle de böyle bir sürpriz yapmak istediğini belirten Cihat Şahin, “Kız arkadaşımla yaklaşık 7-8 aylık bir ilişkimiz vardı. Artık bunun ciddi bir yola girmesine karar vermiştik. Bu noktada ona sürpriz bir evlilik teklifi yapmam gerekiyordu. Günlerdir ne yapabilirim diye düşündüm. Güzel bir organizasyonla sağlık ocağına yakın bir yerde bunu uyguladık. Başarıyla sonuçlandı. Çok mutluyum, evet diyerek büyük bir mutluluk yaşattı bana. İnşallah güzel, mutlu bir gelecek bizim olacak” ifadelerini kullandı.

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