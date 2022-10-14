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Bayındır Barajı'nda yüzer güneş enerji santrali kurulacak

14.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamak'ta inşa edilecek 990 kWp gücündeki santralin yapımı için 17 Ekim'de ihale düzenlenecek

FIRAT TAŞDEMİR - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Mamak'taki Bayındır Barajı'nda yüzer güneş enerji santrali kuracak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASKİ AR-GE Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışma ile Bayındır Barajı'nda güneş enerjisi vasıtasıyla elektrik enerjisi üretim sisteminin kurulumu ve şebekeye bağlanması amaçlanıyor.

Mamak'ta inşa edilecek 990 kWp gücündeki santralin yapımı için 17 Ekim Pazartesi günü ihale düzenlenecek.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

İhale sürecinden sonra santral yapımının 210 günde tamamlanması planlanıyor.

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