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Bayırköy’de berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 06.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy beldesinde berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi.Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması ,vaka artış hızının düşüşe geçmesiyle başlayan normalleşme sürecinde berber, kahvehane, lokanta, pastane gibi işyerleri hizmet vermeye başladı.

Bayırköy’de berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi.
Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması ,vaka artış hızının düşüşe geçmesiyle başlayan normalleşme sürecinde berber, kahvehane, lokanta, pastane gibi işyerleri hizmet vermeye başladı. Bayırköy’de ekiplerce bu işyerlerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Denetimlere Sağlık İl Müdürlüğü, jandarma ve belediye çalışanlarından oluşan bir ekip denetledi.

Bayırköy’de berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi

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İkindi
17:01
Akşam
20:33
Yatsı
22:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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