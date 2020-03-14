YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bayırköyspor’dan hakem ve Disiplin Kurulu kararlarına tepki

Bayırköyspor’dan hakem ve Disiplin Kurulu kararlarına tepki

BİLECİK HABERLERİ  | 14.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, son günlerde hakemler ve Disiplin Kurulu tarafından kararlar verdiği iddia ederek, "Emeğe saygı gösterin biraz saygı" dedi.Bilecik 1.

Bayırköyspor’dan hakem ve Disiplin Kurulu kararlarına tepki

Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, son günlerde hakemler ve Disiplin Kurulu tarafından kararlar verdiği iddia ederek, "Emeğe saygı gösterin biraz saygı" dedi.
Bilecik 1. Amatör Lig’in lideri Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, kulüplerinin başarılarını bazı kesimler tarafından hazmedilemediği iddia etti. Disiplin Kurulu’nun kararları "Evlere şenlik" olarak adlandıran Kızmaz, "Şimdi bu hafta oynanacak Bilecikspor-İçköyspor maçının bugün saat 15:30’da oynanması gerekiyordu. Program öğle açıklandı. Ne olduysa kimsenin haberi olmadan bu maç pazar gününe alındı. Anlarım son haftalara girildi, bu iki takım bizim şampiyonluk yolunda rakiplerimiz. Ama maçı aynı saatte oynatın, bunun usulü budur. Bizim maçımız Söğüt’te saat 14.30’da, Bilecikspor maçı 15:30’da pazar günü" dedi.
"Biz sadece emeğe saygı istiyoruz"
Kızmaz, açıklamasında, Disiplin Kurulu’nda bazı takımlarını kolladığını iddia ederek, "Şimdi gelelim Disiplin Kuruluna. Türkiye’nin her yerinde kırmızı kart cezası 2 maçtır en az. Futbolcu küfür etmişse, hakeme vurmuştur bunun cezalarını üstüne eklenir. Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçında Yasin Eroğlu arkadaşımız rakibine vuruyor, hakem direk kırmızı kart gösteriyor. Buna Disiplin Kurulu 1 maç ceza veriyor. Niye 2 hafta verse bizim maçımızda oynayamayacak. 2 hafta sonra biz Bilecikspor ile Bilecik’te karşı karşıya geldik. Bileciksporlu bir futbolcu maçı canlı yayın veren yerel siteden görüntülerinde de mevcut, bizim oyuncumuzun suratına vuruyor. Hakem faul verip sarı kart gösteriyor. Sonra sinirlenip topa vuruyor, ikinci sarı kart vermiyor. Ben de hem başkan hem de yönetici sıfatıyla yedek kulübesinden itiraz ettim. Maçın hakemi bana kırmızı kart verdi. Bana 15 gün ceza verilirken, bu hafta oynadığımız 1308 Osmaneli Belediyespor maçında yine bir pozisyon sonrası 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü Çağlar Bozkıran’a uyarılması veriliyor. Direk kırmızı kartın cezası Türkiye’nin her yerinde 2 maçtır. Biz küçük bir belde takımıyız. Her gün futbolcularımız alın teri döküyorlar. Biz sadece emeğe saygı istiyoruz. Yapmayın bunları kendi itibarınızı kaybediyorsunuz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Bilecik Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
13:14
İkindi
16:34
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Ufuk Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Bilecik merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bilecik merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.