Baykan Kaymakamlığına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Siirt’in Baykan İlçe Kaymakamlığına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Baykan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla hükümet konağına girişlerde vatandaşların HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiğini duyurdu. HES kodu olmayanların kaymakamlık binasına girmesine izin verilmeyeceği, vatandaşların mağdur olmaması için HES kodunu temin ederek gelmeleri gerektiği bildirildi.

